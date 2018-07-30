2018-07-30T11:06:12+03:00
Общество

В 2019 году иностранцы смогут регистрироваться в ОВД через интернет

Безвиз для иностранцев продлили до 30 дней
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Иностранцы могут провести в Беларуси без визы 30 днейИностранцы могут провести в Беларуси без визы 30 днейФото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

На прошлой неделе безвиз для иностранцев продлили до 30 суток, раньше гости из других стран могли быть в Беларуси без визы пять суток. Обязательное условие - въезд и выезд через Национальный аэропорт "Минск". Зарегистрироваться в отделах по гражданству и миграции МВД иностранцы должны в течение пяти дней. Обещают, что в 2019 году сделать это можно будет через интернет.

- Мы внесли предложение о том, чтобы перейти на процедуру регистрации через интернет. Думаю, что со следующего года такая услуга уже будет реализована для иностранцев, временно пребывающих на территории Беларуси, - сказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в эфире телеканала ОНТ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли