В 2019 году иностранцы смогут регистрироваться в ОВД через интернет
Безвиз для иностранцев продлили до 30 дней
Иностранцы могут провести в Беларуси без визы 30 днейФото: Виктор ДРАЧЕВ
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На прошлой неделе безвиз для иностранцев продлили до 30 суток, раньше гости из других стран могли быть в Беларуси без визы пять суток. Обязательное условие - въезд и выезд через Национальный аэропорт "Минск". Зарегистрироваться в отделах по гражданству и миграции МВД иностранцы должны в течение пяти дней. Обещают, что в 2019 году сделать это можно будет через интернет.
- Мы внесли предложение о том, чтобы перейти на процедуру регистрации через интернет. Думаю, что со следующего года такая услуга уже будет реализована для иностранцев, временно пребывающих на территории Беларуси, - сказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в эфире телеканала ОНТ.