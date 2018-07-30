В Минске и областных центрах хотят строить в два раза меньше жилья

30 Июль 10:50 2018-07-30T12:01:30+03:00

В маленьких городах планируют строить больше жилья и развивать инфраструктуру Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

А в городах-спутниках планируют строить в пять раз больше

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Сегодня в Минске проживает пятая часть населения Беларуси, а из небольших городов молодежь уезжает. Вице-премьер Анатолий Калинин рассказал, что в больших городах планируют строить меньше жилья.

- Мы видим, что нужно сократить как минимум вдвое жилищное строительство многоэтажных домов в Минске и областных центрах, - сказал заместитель премьер-министра Анатолий Калинин в эфире телеканала СТВ. - С таким предложением будем выходить в правительство и обсуждать эти решения.

А вот в городах-спутниках ситуация противоположная.

- Мы должны увеличить объемы строительства в городах-спутниках как минимум в 4 - 5 раз. Безусловно, находим новые формы, условия кредитования. Второй вопрос - это занятость граждан, которые будут проживать в городах-спутниках. Также в городах-спутниках будут решаться вопросы инфраструктуры.