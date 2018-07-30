ДТП в Ивацевичском районе: 18-летний водитель на БМВ вылетел в кювет и перевернулся

30 Июль 12:20 2018-07-30T12:35:18+03:00

В аварии пострадали пассажиры, они в больнице

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ДТП произошло 28 июля около 21.50 в Ивацевичском районе на трассе М1 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, за рулем автомобиля BMW находился 18-летний житель Барановичей.

- Вблизи деревни Чемелы водитель выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего иномарка опрокинулась, - рассказывают в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

В аварии пострадали 19-летняя девушка и 23-летний парень - они сидели на заднем пассажирском сиденье и не были пристегнуты.