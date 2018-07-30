Коммунальников будут штрафовать за лишние суммы в жировках

30 Июль 13:22 2018-07-30T14:27:36+03:00

За первое нарушение - предупреждение или штраф до 49 рублей. За повторное - до 245 рублей

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В Кодекс об административных правонарушениях добавили новую статью, по которой будут наказывать коммунальников за лишние суммы в жировках. За первое нарушение - предупреждение или штраф до двух базовых величин.

- Речь идет о включении сумм за ЖКУ, превышающих стоимость услуг, оказанных потребителю, либо сумм платы за дополнительные ЖКУ без заключения соответствующих договоров на их оказание с потребителями, либо иных платежей, включение которых в извещение не предусмотрено законодательством, - пишет belta.by.

Если нарушение повторяется в течение одного года, придется заплатить штраф от 4 до 10 базовых величин. А это сегодня от 98 до 245 рублей.