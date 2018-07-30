В Пружанах на глазах у родителей чуть не утонул ребенок

30 Июль 14:33 2018-07-30T14:50:30+03:00

Жаркие выходные не обходятся без ЧП на воде. Фото: Оксана БРОВАЧ

А в области за выходные утонули 6 человек - все пьяные

Изменить размер текста: A A

ЧП в Пружанах случилось 29 июля около 6 часов вечера. Семья с двумя детьми отдыхала на пляже в черте города. Дети баловались возле воды, и младший брат столкнул 12-летнего мальчика с пирса. Тот свалился в речку и начал тонуть.

К счастью, беды удалось избежать. На поверхность ребенка тут же поднял матрос-спасатель ОСВОДа. Медицинская помощь мальчику не понадобилась.

Куда трагичнее закончился отдых для шестерых взрослых мужчин в разных районах Брестской области. Все они купались в состоянии алкогольного опьянения и утонули в присутствии своих знакомых.

Причем один из утонувших, 29-летний житель Березовского района, пошел плавать с гипсовой лангетой в области колена.

По всем фактам утопления Следственный комитет проводит проверку.

- Следователи напоминают, что купание в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни, - комментирует официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.