2018-07-30T14:50:30+03:00
Происшествия

В Пружанах на глазах у родителей чуть не утонул ребенок

А в области за выходные утонули 6 человек - все пьяные
Оксана БРОВАЧ
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Жаркие выходные не обходятся без ЧП на воде.Жаркие выходные не обходятся без ЧП на воде.Фото: Оксана БРОВАЧ
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ЧП в Пружанах случилось 29 июля около 6 часов вечера. Семья с двумя детьми отдыхала на пляже в черте города. Дети баловались возле воды, и младший брат столкнул 12-летнего мальчика с пирса. Тот свалился в речку и начал тонуть.

К счастью, беды удалось избежать. На поверхность ребенка тут же поднял матрос-спасатель ОСВОДа. Медицинская помощь мальчику не понадобилась.

Куда трагичнее закончился отдых для шестерых взрослых мужчин в разных районах Брестской области. Все они купались в состоянии алкогольного опьянения и утонули в присутствии своих знакомых.

Причем один из утонувших, 29-летний житель Березовского района, пошел плавать с гипсовой лангетой в области колена.

По всем фактам утопления Следственный комитет проводит проверку.

- Следователи напоминают, что купание в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни, - комментирует официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

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