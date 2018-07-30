2018-07-30T14:51:24+03:00
Экономика

Пособие по безработице в прошлом месяце выросло на 31 копейку

Больше всего безработные получают в Гомельском регионе, меньше всего - в Минске
Настасья КОРСАК
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Настолько больше получили безработные в июнеНастолько больше получили безработные в июнеФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Национальный статистический комитет опубликовал новые цифры. В июне увеличилось пособие по безработице и составило 28,07 рубля. В мае было на 31 копейку меньше - 27,76 рубля.

Выше всего среднее пособие по безработице в Гомельском регионе - 30,7 рубля. А ниже всего в Минске - 23,4 рубля. На втором месте Минский регион (29,2 рубля), за ним Гродненский регион (29,08 рубля), потом идет Витебский (28,7 рубля), Брестский (27,4 рубля) и Могилевский (25,6 рубля).

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