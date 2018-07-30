2018-07-30T15:19:11+03:00
Происшествия

«Смерть должна быть мучительной». В Сенненском районе мужчина заказал убийство 21-летней девушки

Мужчина обещал тысячу долларов за убийство виновницы аварии, в которой погиб его сын
Настасья КОРСАК
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"Киллер" в фоторедакторе отрезал конечности девушке и принес снимок заказчику"Киллер" в фоторедакторе отрезал конечности девушке и принес снимок заказчикуФото: Святослав ЗОРКИЙ
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О том, что 21-летнюю девушку из городского поселка Богушевск Сенненского района собираются убить, правоохранители узнали весной этого года. За заказное убийство 51-летний мужчина предлагал тысячу долларов. Убить девушку мужчина предложил 39-летнему мужчине, который живет в России.

- Заказчик избегал телефонных разговоров и иных контактов через средства коммуникации, обсуждение всех вопросов проходило только при личных встречах, на которых настаивал на совершении преступления, - рассказывает начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Руслан Баязитов.

Чтобы подтвердить, что работу выполнил, "киллер" принес заказчику фотографию жертвы с отчленением конечности, которую сделал в фоторедакторе. Обязательным условием договора была мучительная смерть.

Оказалось, что заказчик убийства хотел отомстить девушке. Год назад он потерял 16-летнего сына в ДТП, а виновницей была жительница Богушевска. Ей присудили пять лет в виде лишения свободы с направлением в исправительную колонию-поселение в Гомельской области.

Когда заказчик детально обговорил условия последующей оплаты выполненной работы, он был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в витебском изоляторе временного содержания.

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