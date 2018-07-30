На торгах 30 июля подешевел доллар, а евро подорожал

30 Июль 16:32 2018-07-30T19:24:27+03:00

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Вторую неделю подряд стоимость валютной корзины увеличивается. На этот раз - за счет роста курса российского рубля. По данным Нацбанка, 30 июля доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали. Стоимость доллара уменьшилась на 0,03%, и сейчас она составляет 1,9916 рубля. Евро вырос на 0,09%. Сегодня один евро продается за 2,3222 рубля. Российский рубль вырос на 0,27%. Курс составил 3,1724 за сто российских рублей.