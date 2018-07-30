2018-07-30T16:41:17+03:00
Общество

На День танкиста в Минске выступят IOWA, «Бумбокс» и «Танцы Минус»

Геннадий МОЖЕЙКО
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На День танкиста в Минске выступят IOWA, «Бумбокс» и «Танцы Минус».На День танкиста в Минске выступят IOWA, «Бумбокс» и «Танцы Минус».
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Разработчик игры World of Tanks - компания Wargaming - проводит масштабный День танкиста с 2011 года. В прошлом году изменился формат: праздник переехал из «Линии Сталина» в центр Минска - в парк Победы. Получилось масштабно - десятки различных активностей, уличная еда на любой вкус, в хедлайнерах – «Ундервуд», 5’Nizza и Найк Борзов. Сегодня организаторы раскрыли программу предстоящего Дня танкиста.

Праздник состоится 9 сентября с 14.00 до 23.00 в парке Победы. В хедлайнерах - «Бумбокс» IOWA и «Танцы Минус».

Вот что будет еще:

Игровая зона. В парке Победы будет работать самая большая площадка видеоигр под открытым небом в Беларуси - более 200 игровых станций!

Общение с разработчиками. Узнай самые свежие новости о любимой игре из первых уст!

Развлечения на любой вкус. От полосы препятствий для радиоуправляемых танков до танцевальных мастер-классов!

Подарки и сюрпризы. Развлечений и конкурсов для всей семьи станет больше, всех ждут розыгрыши призов и бонус-кодов. А еще огромный фуд-корт, арт-объекты, фотозоны, детская площадка и потрясающий фейерверк.

Вход на праздник свободный (нужно лишь пройти милицейский досмотр). За 40 рублей можно купить так называемый «Набор на День танкиста». В него входит пригласительный билет в зону повышенного комфорта и набор сувениров.

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В 2013 году белорусская компания-разработчик популярной игры «World of Tanks» отметила свое 15-летие. С размахом, какого не видала, пожалуй, ни одна из белорусских фирм – бюджет корпоратива составил от 1 до 2 миллионов долларов! «Комсомолка» пробралась на праздник и оценила масштаб. Подробности читайте в материале The Offspring и Hurts тайно выступили на «Линии Сталина»

Если студент отказывается попить с друзьями пиво, объясняя это тем, что «у клана сегодня штурм провинции», если отец двоих детей покупает компьютерные колонки за 500 долларов, говоря жене, что «так лучше слышно врага», если менеджеры турагентства на перекуре обсуждают зоны десантирования и боеукладку, ясно одно: все они «рубят в танчики». Читать дальше о феномене игры «World of Tanks»

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