30 Июль 16:33 2018-07-30T16:41:17+03:00

На День танкиста в Минске выступят IOWA, «Бумбокс» и «Танцы Минус».

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Разработчик игры World of Tanks - компания Wargaming - проводит масштабный День танкиста с 2011 года. В прошлом году изменился формат: праздник переехал из «Линии Сталина» в центр Минска - в парк Победы. Получилось масштабно - десятки различных активностей, уличная еда на любой вкус, в хедлайнерах – «Ундервуд», 5’Nizza и Найк Борзов. Сегодня организаторы раскрыли программу предстоящего Дня танкиста.

Праздник состоится 9 сентября с 14.00 до 23.00 в парке Победы. В хедлайнерах - «Бумбокс» IOWA и «Танцы Минус».

Вот что будет еще:

Игровая зона. В парке Победы будет работать самая большая площадка видеоигр под открытым небом в Беларуси - более 200 игровых станций!

Общение с разработчиками. Узнай самые свежие новости о любимой игре из первых уст!

Развлечения на любой вкус. От полосы препятствий для радиоуправляемых танков до танцевальных мастер-классов!

Подарки и сюрпризы. Развлечений и конкурсов для всей семьи станет больше, всех ждут розыгрыши призов и бонус-кодов. А еще огромный фуд-корт, арт-объекты, фотозоны, детская площадка и потрясающий фейерверк.

Вход на праздник свободный (нужно лишь пройти милицейский досмотр). За 40 рублей можно купить так называемый «Набор на День танкиста». В него входит пригласительный билет в зону повышенного комфорта и набор сувениров.

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