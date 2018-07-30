«Нарвал для своих нужд». В Жлобине у школьника нашли килограмм марихуаны

30 Июль 17:41 2018-07-30T17:51:50+03:00

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Днем 28 июля недалеко от железнодорожного вокзала в Жлобине задержали 16-летнего десятиклассника. У парня с собой был полиэтиленовый пакет с измельченной невысушенной коноплей.

- Парень пояснил, что коноплю нашел вблизи деревни Солтановка и нарвал для своих нужд, - рассказывают в УВД Гомельского облисполкома.

Всего у молодого человека изъяли почти кило двести конопли. Также милиционеры выехали в указанное подростком место и уничтожили около 15 килограммов дикорастущей конопли.

В отношении подростка возбудили уголовное дело.