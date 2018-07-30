2018-07-31T09:37:04+03:00
Происшествия

Бобруйского рецидивиста, убившего двух девушек в собственной ванной, проверят на вменяемость

Мужчина признал свою вину и сотрудничает со следствием
Надежда БУТОВИЧ
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Смертельные раны убийца наносил молотком и ножом.Смертельные раны убийца наносил молотком и ножом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова сообщила о том, как идет расследование двойного убийства в Бобруйске.

Известно, что 36-летний бобруйчанин познакомился с будущими жертвами, 26-летней Кристиной и 27-летней Алесей, в местном кафе. Пообщались, распили несколько бутылок, а потом вместе сели в одно такси и уехали - вот что лишь могли рассказать очевидцы.

Далее следователи выяснили, что девушки согласились поехать в гости в квартиру едва знакомого мужчины. Судмедэксперты установили, что смертельные ранения женщинам нанесли примерно в 7 утра: бил молотком, колол ножом. От полученных ран девушки скончались на месте трагедии.

Рецидивисту-истязателю уже предъявили обвинение в жестоком убийстве двух лиц. Он находится под стражей, полностью признал свою вину и работает со следствием. Бобруйчанину предстоит пройти в стационаре комплексную психолого-психиатрическую, сексологическую и психофизиологическую экспертизы.

Следствие продолжается.

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