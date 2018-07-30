Цвет настроения - серый, или Почему в Минске не родится свой Бэнкси?
Не так давно «Комсомолка» рассказывала об истории с желтыми вазами на проспекте Независимости. Тогда среди коренных минчан (и не минчан тоже) разыгралась полемика - и желтые бетонные вазы решено было перекрасить в нейтральный цвет.
Но вот еще одна история с краской, которая заставляет задуматься: а как лучше?
В середине июля в Минске на улице Золотая горка на фасаде дома №2 на перекрестке с улицей Козлова распределительные жестяные ящики превратились в милые домики и официальные здания. Неизвестные художники переделали безликие «коробки» в полицию, барбершоп и творческий центр. Рядом с надписью «Креативное агентство» даже не поленились приклеить бисерную канарейку… Минчане проходили мимо, любовались и фотографировались, но недолго.
Так было. Ящики превратились в милые домики.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ
Спустя неделю художества замалевали серой краской. «Птичку жалко»: сетуют в комментариях и размышляют, стоило ли труды уличного художника оставить нетронутыми, или все же арт без разрешения - это акт вандализма?
А так стало. От креативных миниатюр не осталось и следа, за серой краской можно угадать только очертания канарейки из бисера.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ
А как вы считаете: это стрит-арт или вандализм?
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