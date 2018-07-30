В Бресте за день пострадали два пешехода: 21-летняя девушка и 66-летний пенсионер
Сегодня, 30 июля, в городе над Бугом не обошлось без ДТП с человеческими жертвами. На пешеходных переходах в Бресте пострадали два человека, сообщают в Госавтоинспекции Брестчины.
Сначала утром около 9.00 26-летний водитель «Рено Кэнгу» наехал на девушку, переходившую автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Причина, по которой 21-летняя брестчанка оказалась под колесами легковушки, как и то, кто виноват в аварии, еще определяется. Девушка была госпитализирована.
Второй жертвой оказался 66-летний мужчина. Несчастный случай произошел с ним примерно в 17.40. Брестчанин хотел перейти магистраль по нерегулируемому пешеходному переходу на перекрестке улицы Ковельская и автотрассы Р94 «Брест - Томашовка». В это время по дороге, управляя грузовиком «Урал 4320», ехал 23-летний водитель, который и совершил наезд на пенсионера. Пожилого пешехода доставили в больницу. ГАИ расследует ДТП.
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