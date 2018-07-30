В Беларуси появилась новая административка: хулиганов и фанатов-нарушителей не пустят на стадионы

30 Июль 20:34 2018-07-31T10:51:34+03:00

За административные проступки на территорию ФОК могут не пускать до трех лет. Фото: pixabay.com.

Если они хоть раз совершали административное преступление на территории ФОК

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В Беларуси внесли дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает правовой портал statut.by.

Интересно, что в скором времени правонарушителей собираются наказывать, лишая их… зрелищ. Данные дополнения в КоАП Беларуси узаконивают запрет на посещение бунтарями физкультурно-спортивных сооружений.

Таким образом, новая административка, как дополнительное наказание, будет применяться к хулиганам, которые в недавнем времени попадались за противоправным действием на территории физкультурного сооружения и привлекались из-за этого к административной ответственности. Нарушителю впредь посещать ФОК и спортивно-массовые мероприятия на его территории будет запрещено на время от трех месяцев до трех лет для особо злостных административщиков.

Запрет на законном основании начнет действовать с 29 октября 2018 года. Правда, каким образом при запуске на мероприятие будут отслеживать «штрафников», пока не сообщается.