Ночью под Борисовом насмерть сбили пешехода без фликеров
Ночью с воскресенья на понедельник в Борисовском районе произошло смертельное ДТП, сообщают в Следственном комитете.
Примерно в 01.00 33-летний водитель на авто «Рено Сандеро» недалеко от деревни Лошница сбил 26-летнего мужчину. Погибший пешеход шел прямо по проезжей части автотрассы и не был обозначен фликерами. Из-за полученных травм мужчина скончался на месте аварии.
Водитель машины и его пассажир в ДТП не пострадали.
Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, приведшее к смерти человека по неосторожности».
Назначен ряд экспертиз, в том числе на наличие алкоголя в крови погибшего пешехода. Водителя отпустили домой, взяв с него процессуальное обязательство о явке.
Госэксперты, работавшие на месте аварии, зафиксировали следовую информацию и положение авто на дороге. Следствие продолжается.
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