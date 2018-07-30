Ночью под Борисовом насмерть сбили пешехода без фликеров

30 Июль 21:19 2018-07-31T10:54:17+03:00

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Фото: УГКСЭ по Минской области.

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Ночью с воскресенья на понедельник в Борисовском районе произошло смертельное ДТП, сообщают в Следственном комитете.

Примерно в 01.00 33-летний водитель на авто «Рено Сандеро» недалеко от деревни Лошница сбил 26-летнего мужчину. Погибший пешеход шел прямо по проезжей части автотрассы и не был обозначен фликерами. Из-за полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

Водитель машины и его пассажир в ДТП не пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, приведшее к смерти человека по неосторожности».

Назначен ряд экспертиз, в том числе на наличие алкоголя в крови погибшего пешехода. Водителя отпустили домой, взяв с него процессуальное обязательство о явке.

Госэксперты, работавшие на месте аварии, зафиксировали следовую информацию и положение авто на дороге. Следствие продолжается.