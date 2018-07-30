2018-07-31T10:58:31+03:00
Происшествия

На Гродненщине пятилетний мальчик отравился водой из частного бассейна

Малыш поплавал в бассейне после того, как папа почистил его с химикатами
Надежда БУТОВИЧ
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Ребенок сильно заболел из-за отравленной химикатами воды. Фото носит иллюстративный характер.Ребенок сильно заболел из-за отравленной химикатами воды. Фото носит иллюстративный характер.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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ЧП произошло в Гродненском районе в воскресенье, 29 июля, рассказали в Следственном комитете Беларуси.

Пятилетний малыш почти весь жаркий воскресный день провел, плавая в каркасном бассейне на участке собственного дома. К вечеру ребенку стало плохо, растерянные родители вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали ребенка с предварительным диагнозом «острая интоксикации неясной этиологии».

В ходе опроса выяснилось, что причина, по которой мальчик попал в больницу, - вода в бассейне. Накануне отец малыша почистил каркасную емкость, щедро всыпав двойную дозу химикатов, остатки которых, видимо, и отравили малыша, который проплюхался в домашнем бассейне весь день.

Правоохранители предостерегают взрослых и напоминают о строгой необходимости соблюдения правил безопасности жизни дома и на дороге, на природе и на воде и обеспечения безопасной среды для детей.

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