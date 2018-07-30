2018-07-31T11:01:31+03:00
Происшествия

На Столинщине главбух за полтора года украла у предприятия свыше $25 тысяч

42-летняя женщина «перебрасывала» деньги со счетов предприятия на свой карт-счет и воровала наличку
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина переводила себе «лишнюю» зарплату, платила матпомощь и воровала наличку.Женщина переводила себе «лишнюю» зарплату, платила матпомощь и воровала наличку.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Столинском районе 42-летняя главбух почти два года обворовывала свое предприятие. С февраля 2016 по ноябрь 2017 года мошенница с помощью электронного ключа и пароля системы электронных платежей беззастенчиво перечисляла средства с расчетного счета предприятия на свой банковский счет, сообщают в Генпрокуратуре.

Платежи она проводила под видом зарплаты, начисляя больше суммы, положенной по контракту. Также она нередко переводила себе матпомощь, отпускные выплаты, которые ей не полагались, суммы на погашение якобы хозрасходов для предприятия.

В итоге мошенница завладела крупной денежной суммой предприятия, превышающей 50 тысяч рублей.

Кроме того, нечистая на руку главбух не полностью оприходовала по кассе наличные от ИП и присвоила таким способом около 5 тысяч рублей. А также похитила свыше 1,8 тысячи рублей, заплаченных арендаторами-ИП за аренду помещений и электричество.

Свою вину преступница признала полностью, до суда она находится под подпиской о невыезде.

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