2018-07-31T11:06:38+03:00
Общество

Кому сегодня достанется столичная квартира и пять автомобилей?

Среди покупателей «Евроопт» будут разыграны 59-я квартира в столице, 122-й, 123-й, 124-й, 125-й и 126-й автомобили и более 20 000 денежных призов
Раиса ЮДИНА
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Еому сегодня достанется квартира в Минске, поможет определить заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов.Еому сегодня достанется квартира в Минске, поможет определить заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов.
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Сегодня, в последний день июля, будет очередной судьбоносный вторник для покупателей «Евроопт». Для тех, кто верит в счастливый случай и участвует в игре «Удача в придачу!». Ведь призы нынешнего 79-го тура - просто мечта: квартира в Минске по адресу ул. Ильянская, 10 стоимостью около 125 тыс. рублей ($63 тыс. в эквиваленте); пятерка шикарных новых внедорожников «Хёндэ Крета», каждый из которых стоит почти 34 тыс. рублей ($17 тыс. в эквиваленте).

Квартира будет разыграна в доме по ул. Ильянская, 10

Квартира будет разыграна в доме по ул. Ильянская, 10

Кроме того, еще более 20 000 участников 79-го тура игры станут обладателями денежных призов.

Судьба главного приза в этот раз будет в руках заместителя директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолия Котова. Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске, и это будет грандиозное зрелищное событие.

Но и событие, которое нас ждет сегодня в 18.20 в ТРЦ «Е-Сити» на ул. Денисовской, 8 в Минске, тоже будет увлекательным и ярким. Здесь пройдет розыгрыш призов 79-го тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт», и вы можете увидеть все это своими глазами. Розыгрыш также покажут в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и в официальных группах «Евроопт» в социальных сетях.

Пять красавцев-автомобилей в ожидании своих новых хозяев.

Пять красавцев-автомобилей в ожидании своих новых хозяев.

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