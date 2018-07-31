Водитель отвлекся на собаку и попал в аварию: пассажир лишился уха

31 Июль 11:17 2018-07-31T11:38:33+03:00

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Авария произошла 29 июля днем в Мстиславском районе. 22-летний водитель «Фольксваген Поло» на автодороге Кричев - Ходосы - Курманово - Рубановка отвлекся на собаку, которая сидела на руках пассажира. Молодой человек потерял контроль над управлением, в итоге авто выехало в правый по ходу движения кювет и опрокинулось, сообщает УВД Могилевского облисполкома. Всего в аварии пострадали два пассажира. Сидевшая на переднем сиденье 45-летняя жительница Дрибина получила закрытый перелом правой ключицы. А 22-летнему жителю Мстиславля диагностировали ушибленно-размозженную рану правой височной области и травматическую ампутацию правой ушной раковины. Молодой человек сидел на заднем пассажирском сиденье. Оба пассажира были госпитализированы.