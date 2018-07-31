Россельхознадзор инспектирует белорусских производителей шампиньонов
Проверка началась 30 июля
Ведомство напомнило, что в Россию из Беларуси поставлялась «санкционная» продукция. Фото: pixababy.com
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С 30 июля Россельхознадзор приступил к проверке предприятий-производителей грибов шампиньонов в Беларуси. Ведомство также напомнило о том, что они уже фиксировали поставки в Россию из нашей страны «санкционной» растительной продукции, в том числе шапиньонов, которые были завезены под видом белорусской.Так, 14 июля сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль шампиньонов, поступивших из Беларуси в количестве 4,608 тонны. В документах значилось, что грибы произведены в Беларуси. Однако при проведении контроля российские специалисты обнаружили, что на четырех упаковках присутствует маркировка, подтверждающая, что шампиньоны произведены все же в Польше.