2018-07-31T13:23:30+03:00
Общество

В Гродно безбилетница избила контролера

В отношении девушки возбудили уголовное дело
Евгения ПОПКО
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Конфликт между пассажирами и контролерами не редкостьКонфликт между пассажирами и контролерами не редкостьФото: Архив "КП"
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ЧП случилось в областном центре на одной из остановок. 21-летняя девушка не смогла предъявить талон контролеру. Случился конфликт, который закончился тем, что девушка сбила 50-летнего мужчину с ног и нанесла ему несколько ударов по телу, сообщает УВД Гродненского облисполкома. Как выяснилось, жительница Гродно раньше занималась тайским боксом. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УК РБ “Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг”. Минимальное наказание, которое грозит девушке, - штраф, максимальное - лишение свободы на срок до пяти лет.

К слову, не так давно похожий случай произошел в Барановичах, где безбилетник, 40-летний мужчина, ударил на улице контролера по лицу. Это случилось после требований контролера оплатить штраф.

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