Четырехлетнюю девочку придавило прицепом

31 Июль 14:11 2018-07-31T15:18:33+03:00

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Трагедия произошла 28 июля вечером в Брестской области. Четырехлетняя девочка была на отдыхе у бабушки. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок залез под стоявший на участке двуосный автомобильный прицеп, сообщает Следственный комитет. Произошло падение сцепного устройства, и малышка получила травму головы и спины. Девочку госпитализировали в реанимацию больницы в Барановичах.

Следственный комитет просит родителей напоминать детям о мерах безопасности, в том числе на улице. Так, ребенок должен усвоить, что без взрослых на дорогу выходить нельзя. Переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу, убедившись, что машины остановились.