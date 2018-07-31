2018-07-31T15:17:30+03:00
Общество

Лукашенко встретился с губернатором Минской области

Президент обсуждал ход уборочной кампании в регионе
Евгения ПОПКО
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Президент принял с докладом председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко. Фото: БелТАПрезидент принял с докладом председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко. Фото: БелТА
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Сегодня, 31 июля, президент принял с докладом председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко. Во время этой встречи Александр Лукашенко поинтересовался, как проходит уборочная кампания в регионе, поскольку результаты Минской области могут рассказать о ситуации в стране в целом.

- Минск - все-таки это показательный регион: он находится в разных климатических условиях. Юг уже, наверное, половину убрал, север еще, может, только приступил к уборке - там уже процентов 15 - 20. Разные климатические условия дают средние впечатления по стране вообще, - цитирует президента belta.by.

Александр Лукашенко говорил и о сборе зерновых:

- Что мы будем иметь? Понятно, что зерновые хлеба не будут так урожайны, как в прошлом, особенно на юге. Кстати, на востоке и севере, наверное, и в Минской области, как раз ситуация иная: где дожди шли - там очень хорошие поля, хороший урожай. (…) Думаю, нам надо надеяться в этом году - все-таки кукурузный год - на то, что мы миллион тонн кукурузы, а может быть, и больше, соберем и тем самым восполним недобор по хлебам.

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