2018-08-01T12:19:11+03:00
Происшествия

Российскую модель в Бресте осудили за то, что возвращалась из отпуска с марихуаной

Суд приговорил ее к трем годам колонии
Оксана БРОВАЧ
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Россиянка купила за границей марихуану и надеялась привезти ее домой. Фото: Следственный комитет.Россиянка купила за границей марихуану и надеялась привезти ее домой. Фото: Следственный комитет.
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Напомним, с наркотиками на белорусско-польской границе попалась 26-летняя звезда Instagram Мария Хрестина. Во время досмотра в пункте таможенного оформления Варшавский мост в Бресте у нее нашли марихуану, а также шоколадка и другие продукты с изображением листика каннабиса на этикетке. Модель возвращалась вместе с другом после отдыха в Европе.

Девушку задержали. Экспертиза показала, что в ее крови и моче содержатся следы наркотического вещества. Ей предъявили обвинение в незаконном перемещении через границу наркотических веществ.

Суд Московского района Бреста рассмотрел уголовное дело в отношении Хрестиной и признал ее виновной по ч. 1 ст. 328 и ч. 1 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

- Обвиняемая признана виновной в незаконных без цели сбыта хранении и перевозке наркотических веществ, а также в перемещении наркотических веществ через таможенную границу Евразийского экономического союза, - комментируют в пресс-службе Брестского областного суда.

Суд окончательно назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил, обвиняемая может его обжаловать в вышестоящем суде.

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