В Минске загорелся грузовик
К счастью, пострадавших нет
По прибытии спасателей грузовик горел открытым пламенем. Фото: МЧС
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ЧП произошло сегодня утром. На номер службы спасения «101» поступило сообщение о загорании грузового автомобиля по улице Притыцкого в Минске. По прибытии спасателей грузовик горел открытым пламенем, сообщает МЧС. Огонь быстро потушили. К счастью, пострадавших нет.
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Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания машины.