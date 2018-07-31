В Гродно ищут мужчину, который убил котика

31 Июль 16:02 2018-07-31T16:38:09+03:00

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В середине июля в Гродно в районе Индурского шоссе неизвестный мужчина хладнокровно убил котика. Мужчина сидел возле грузовых контейнеров и время от времени звал к себе кота и гладил его. В какой-то момент он позвал несчастное животное, после чего его убил, сообщает Гродненское общественное объединение защиты животных «След Жизни». Установить этот факт удалось благодаря видеокамерам, которые зафиксировали убийство. Сейчас мужчину разыскивают.

Сообщается, что, возможно, этот человек проживает вблизи деревень Малаховичи и Вишневец. Из особых примет мужчины - татуировки на руках.