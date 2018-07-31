Стало известно, кто выиграл новую квартиру от «Евроопт» и пять автомобилей «Хендэ Крета»

31 Июль 20:46 2018-07-31T20:46:39+03:00

Улица Ильянская, 10 в Минске - один из счастливых адресов для покупателей "Евроопт"!

Интрига дня разрешена, и имена победителей 79-го тура игры «Удача в придачу!» объявлены на всю страну.

Изменить размер текста: A A

В игре «Удача в придачу!» от «Евроопт» была разыграна 59-я квартира в престижном районе Минска по адресу ул. Ильянская, 10. Выиграл ее Виктор Гавриловец из Гомеля. Судьба главного приза ценой более 60 тысяч долларов была решена при участии заместителя директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолия Котова.

Счастливые обладатели пяти новеньких автомобилей «Хендэ Крета» это: Людмила Катрулина из Быхова Могилевской области, Наталья Климович из Минска, Виктор Хомченко из агрогородка Малые Немки Ветковского района в Гомельщине, Ольга Козич из деревни Вишевичи Пинского района на Брестчине и Ольга Андросова из Жлобина. Еще в «Удача в придачу!» разыграли более 20 000 денежных призов!

Ждать следующий виток удачи осталось совсем немного – через неделю, во вторник 7 августа, будут разыграны призы 80-го тура игры. Запасайтесь терпением, а главное – игровыми кодами.

Победителем в этой игре может стать каждый, у кого есть как минимум один игровой код. А чем их больше, тем шансы на удачу выше!