2018-07-31T20:46:39+03:00
Общество

Стало известно, кто выиграл новую квартиру от «Евроопт» и пять автомобилей «Хендэ Крета»

Интрига дня разрешена, и имена победителей 79-го тура игры «Удача в придачу!» объявлены на всю страну.
Раиса ЮДИНА
Поделиться:
Улица Ильянская, 10 в Минске - один из счастливых адресов для покупателей "Евроопт"!Улица Ильянская, 10 в Минске - один из счастливых адресов для покупателей "Евроопт"!
Изменить размер текста:

В игре «Удача в придачу!» от «Евроопт» была разыграна 59-я квартира в престижном районе Минска по адресу ул. Ильянская, 10. Выиграл ее Виктор Гавриловец из Гомеля. Судьба главного приза ценой более 60 тысяч долларов была решена при участии заместителя директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолия Котова.

Счастливые обладатели пяти новеньких автомобилей «Хендэ Крета» это: Людмила Катрулина из Быхова Могилевской области, Наталья Климович из Минска, Виктор Хомченко из агрогородка Малые Немки Ветковского района в Гомельщине, Ольга Козич из деревни Вишевичи Пинского района на Брестчине и Ольга Андросова из Жлобина. Еще в «Удача в придачу!» разыграли более 20 000 денежных призов!

Ждать следующий виток удачи осталось совсем немного – через неделю, во вторник 7 августа, будут разыграны призы 80-го тура игры. Запасайтесь терпением, а главное – игровыми кодами.

Победителем в этой игре может стать каждый, у кого есть как минимум один игровой код. А чем их больше, тем шансы на удачу выше!

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли