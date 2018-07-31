Август начнется с 30-градусной жары

31 Июль 17:03 2018-07-31T17:12:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Беларуси продолжает сохраняться жаркая погода! Завтра, 1 августа, столбик термометра покажет до +30. Небольшие дожди пройдут лишь по юго-западу страны, местами возможны грозы, сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. При грозах порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Температура ночью составит от +14 до +20 градусов, а днем - от +24 до +30.