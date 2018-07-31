Кобяков - об уборке зерновых: Необходима жесткая технологическая дисциплина

31 Июль 18:03 2018-08-01T09:25:40+03:00

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- В этом году у нас не самые лучшие погодные условия для сельского хозяйства. Сначала в мае - июне была засуха, для пересева части погибших посевов из бюджета была оказана государственная поддержка. Сейчас другая проблема - проливные дожди. Уборку начали раньше, чем в прошлом году, но движемся медленнее графика. В таких жестких условиях как никогда необходимо обеспечить жесткую технологическую дисциплину на уборке зерновых, - цитирует премьер-министра Андрея Кобякова belta.by.

Глава правительства также поручил все мощности по хранению кормов ввести в полном объеме.