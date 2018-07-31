Кобяков - об уборке зерновых: Необходима жесткая технологическая дисциплина
Премьер-министр рассказал о сложных погодных условиях для сельского хозяйства
Андрей Кобяков поручил все мощности по хранению кормов ввести в полном объемеФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:
- В этом году у нас не самые лучшие погодные условия для сельского хозяйства. Сначала в мае - июне была засуха, для пересева части погибших посевов из бюджета была оказана государственная поддержка. Сейчас другая проблема - проливные дожди. Уборку начали раньше, чем в прошлом году, но движемся медленнее графика. В таких жестких условиях как никогда необходимо обеспечить жесткую технологическую дисциплину на уборке зерновых, - цитирует премьер-министра Андрея Кобякова belta.by.
Глава правительства также поручил все мощности по хранению кормов ввести в полном объеме.