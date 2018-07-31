В Бресте двух 19-летних срочников осудили за издевательства над сослуживцами

31 Июль 18:18 2018-08-01T09:32:28+03:00

Парни своей вины не признали и сказали, что все это - оговоры

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«Комсомолка» сообщала недавно о возросшем числе уголовных дел, связанных с дедовщиной. Ведь за шесть месяцев 2018 года в Беларуси осудили столько же виноватых в неуставных отношениях военных, сколько за весь прошлый год. И вот в Бресте на скамью подсудимых за дедовщину отправились еще два молодых солдата.

Младший сержант из Гомеля и сержант из Жабинковского района (Прим. - обоим по 19 лет), получив первые звания в армии, принялись «воспитывать» молодое поколение. Сослуживцев своих били и унижали морально.

Уголовное дело против «дедов» возбудили по обвинению в издевательствах, информирует belta.by. Однако в суде молодые сержанты своей вины не признали, кроме того, сказали, что свидетели и потерпевшие их оговорили.

Однако суд признал обоих фигурантов виновными и приговорил к трем месяцам ареста, в срок отбывания наказания зачтено время, которое они до суда отсидели в СИЗО. А сержанту вдобавок ко всему в течение четырех лет запрещено занимать должности младшего комсостава.

Приговор еще может быть обжалован.