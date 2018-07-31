Директор минского предприятия за три года получил взятками около $150 тысяч

31 Июль 18:57 2018-08-01T09:35:56+03:00

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Гепрокуратура Беларуси закончила разработку и направила дело о крупном коррупционере в Верховный суд, сообщается на сайте обвинительного госоргана.

Известно, что директор одного акционерного общества в течение трех лет работы поставил взяточничество буквально «на поток». Руководитель, будучи в Минске и Сморгони, общаясь с представителями предприятий-контрагентов его общества, принимал взятки за выполнение своих служебных полномочий сообразно их интересам.

Известно, что таким образом мужчина за время с февраля 2014 года по март 2017-го получил без малого 106 тысяч евро, 35 тысяч долларов и около 1400 белорусских рублей. Генпрокуратура подала иск о взыскании с обвиняемого в госбюджет свыше 263 тысяч рублей, как неосновательно приобретенной выгоды и госпошлины в доход республики.

Коррупционер до суда заключен под стражу.