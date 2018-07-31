2018-07-31T19:34:56+03:00
Экономика

Лукашенко разрешил предприятиям не продавать валютную выручку

Раньше организации были обязаны продавать часть своей выручки в инвалюте
Надежда БУТОВИЧ
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Отмена обязательной продажи валюты предприятиями может повысить конкурентоспособность белорусских экспортеров.Отмена обязательной продажи валюты предприятиями может повысить конкурентоспособность белорусских экспортеров.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Указ, отменяющий обязательную продажу валюты предприятиями, был подписан главой страны во вторник, 31 июля, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Отмена обязательной продажи инвалюты поможет либерализовать валютные отношения внутри страны и простимулирует деловую активность белорусских предприятий.

Сообщается, что непременная продажа инвалюты производителями и организациями была необходимой мерой в течение периода формирования и укрепления рынка Беларуси. И это средство себя оправдало: поспособствовало возникновению большего числа предложений валюты на валютной бирже, но послужило и тормозящим условием, так как инвесторы воспринимали эту меру как признак регулировки со стороны администрации и своего рода ограничение.

В правительстве считают, что отмена обязательной продажи части валютной выручки белорусскими предприятиями повысит конкурентоспособность экспортеров из Беларуси на мировом рынке и станет сильным движущим фактором для ведения бизнеса в республике.

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