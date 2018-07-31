На Белорусской АЭС работают 20 студотрядов, три из них - российские студенты

31 Июль 20:24 2018-08-01T09:43:57+03:00

За четыре года на стройках БелАЭС поработало почти 2000 человек из студенческих стройотрядов. Фото: Сергей ГАПОН

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1 августа на территории БелАЭС отметят день белорусских студенческих отрядов, передает информацию belta.by со слов Сергея Скурьята, комштаба Всебелорусской молодежной стройки.

К слову, статус Всебелорусской молодежной стройки БелАЭС присвоили в марте 2014 года. За прошедшие четыре трудовые семестра здесь поработали больше 140 студенческих стройотрядов, или 1880 молодых людей. Кстати, попасть в стройотряд на атомную станцию можно только по конкурсу. Набирают здоровую молодежь старше 18 лет со строительными специальностями не меньше 2 - 3 разрядов и, конечно, с активной социальной позицией.

Сейчас на Белорусской АЭС работают примерно 300 молодых людей из 20 студотрядов, в их числе три российских молодежных стройотряда из Нижнего Новгорода, Обнинска и Москвы.

В 2018 году студотрядовскому движению в Беларуси исполнится 55 лет.