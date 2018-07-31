В Минске за 390 рублей родителям печатают на 3D-принтере макет их будущего ребенка

31 Июль 20:53 2018-08-01T09:48:30+03:00

Фигурку еще не родившегося малыша можно заказать в полную величину. Фото: citydog.by.

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Необычную услугу для будущих родителей стал предоставлять один из частных медицинских центров белорусской столицы, сообщает портал CITYDOG.

Вместо снимка с простого УЗИ в госполиклинике или платного 4D-УЗИ с записью на диск движений малыша в утробе в реальном времени теперь родители могут заморочиться и купить объемную модель ребенка на память.

В медклинике делают специальные ультразвуковые снимки на 3D/4D-аппарате, а затем печатают на специальном 3D-принтере фигурку еще не родившегося ребенка. Изготовить могут точную пластиковую копию плода величиной 20, 15 или 5 сантиметров или вообще сделать ее в реальном размере.

Модель затем помещают в стеклянную колбу и дарят будущим родителям. Стоимость такого «проекта» в зависимости от размера составит от 90 до 390 белорусских рублей.

А вы хотели бы себе такой сувенир на память?