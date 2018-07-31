В Копыле 41-летний водитель сбил на минивэне семилетнюю девочку
Вчера, 30 июля, в Копыле под колесами «Форд Галакси» неожиданно для водителя авто оказалась семилетка. Девочка выбежала на проезжую часть автодороги внезапно, мужчина не сумел избежать столкновения и сбил ребенка, информируют в УГАИ УВД Минского областного исполкома.
Прибывшие на место аварии медики диагностировали у девочки многочисленные травмы и госпитализировали ее в ближайшую больницу в отделение реанимации.
ГАИ проводит проверку по факту произошедшего ДТП. Дополнительно сообщается, что водитель находился за рулем своего авто абсолютно трезвым, был пристегнут ремнем безопасности.
Госавтоинспекторы просят автолюбителей в летнее время быть предельно внимательными, особенно при движении на авто рядом с детскими учреждениями. Всегда притормаживать перед нерегулируемыми пешеходными переходами и остановками общественного транспорта, а также непременно соблюдать скоростной режим во дворах.
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