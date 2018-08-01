2018-08-01T09:57:40+03:00
Происшествия

Разряды молнии могли стать причиной двух пожаров в Брестской области

Сгорели хозпостройки, никто не пострадал
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Молния попала в хозпостройки. Фото: mchs.gov.byМолния попала в хозпостройки. Фото: mchs.gov.by
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Оба пожара случились 31 июля, но в разных районах области.

Первый звонок поступил спасателям из деревни Заневичи Пружанского района. После грозы загорелся сарай рядом с домом 81-летней местной жительницы. Огонь уничтожил кровлю постройки, повредил стены и имущество, которое там хранилось.

Следующий пожар произошел в деревне Тышковичи Ивановского района около 23 часов. Здесь тоже вспыхнул сарай, который принадлежит 93-летнему сельчанину.

Причины пожаров устанавливаются.

- Рассматриваемая версия в обоих случаях - грозовой разряд молнии, - дополняют в МЧС.

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