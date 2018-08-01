2018-08-01T10:02:40+03:00
Происшествия

«Неадекватно отреагировал на особенности детского поведения и нанес не менее 190 ударов»: СК - об убийстве двухлетней девочки в Слуцке

27-летняя мать лишена родительских прав, четверо ее детей находятся в детском доме семейного типа
Оксана БРОВАЧ
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Так жила многодетная семья, в которой избивали детей. Фото: Следственный комитет.Так жила многодетная семья, в которой избивали детей. Фото: Следственный комитет.
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Завершено расследование дела об убийстве двухлетней девочки в Слуцке в январе 2018 года, а также покушении на убийство ее брата.

Избитого до смерти ребенка обнаружили врачи скорой помощи, которые приехали на вызов. Девочку пытались спасти, но от полученных травм она умерла.

- Я слышала, что вечером в воскресенье ребенок плакал, она на него кричала. Но что я должна была сделать? Я ничего не заподозрила - многие родители могут прикрикнуть на ребенка, - вспоминает тот вечер соседка семьи.

Ребенок капризничал, плакал, мужчина его бил. Прикладывала руку и мама - такие методы воспитания были приняты в семье.

- По данным следствия, 26-летний сожитель матери погибшей девочки неадекватно реагировал на особенности детского поведения и из хулиганских побуждений нанес по различным частям тела девочки, в том числе в область жизненно важных органов, не менее 190 ударов, а ее пятилетнему брату - не менее 50, - делятся подробностями дела в Следственном комитете.

Теперь мать обвиняют в оставлении детей в опасности по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РБ. Наказание по этой статье - арест или ограничение свободы на срок до двух лет со штрафом или без штрафа.

Женщина могла остановить своего сожителя, могла обратиться за медицинской и другой помощью, но этого не сделала. Сейчас она под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Оставшихся четверых детей у матери забрали, они в детском доме семейного типа. Суд Слуцкого района лишил ее родительских прав.

Сожителя многодетной матери, 26-летнего жителя Слуцка, обвиняют в убийстве заведомо малолетнего с особой жестокостью и из хулиганских побуждений, а также в покушении на убийство двух заведомо малолетних. Мужчина заключен под стражу.

Эксперты провели более 30 экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую в отношении обвиняемого. По выводам судебных психологов и психиатров мужчина в полной мере осознавал, что он делает и к каким последствиям его действия могут привести.

Допрошено более 100 человек - сотрудники райисполкома, милиции, медработники. Показания детей записывались на видео в комнате для опросов несовершеннолетних, с ними работал психолог.

После того как материалы дела изучит прокуратура, оно поступит в суд.

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