2018-08-01T11:34:21+03:00
Происшествия

Суд по делу Коржича начнется 8 августа

Дело будет рассматривать Минский областной суд
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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21-летнего рядового нашли в петле. Фото: соцсети21-летнего рядового нашли в петле. Фото: соцсети
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Назначена дата слушаний по делу о смерти солдата Александра Коржича в Печах.

Судебное заседание начнется 8 августа в здании суда Московского района Минска. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

В качестве обвиняемых предстанут трое военнослужащих, сослуживцев Александра. Они будут отвечать за получение взятки, злоупотребление властью и служебными полномочиями в боевой обстановке и с особо тяжкими последствиями, а также кражу.

Расследование дела о гибели солдата было завершено еще в апреле 2018 (трагедия случилась в октябре 2017-го). Мама парня, Светлана Коржич, не согласилась с выводами следствия. Она считает, что ее сына убили, а не довели до самоубийства. Она настояла на том, чтобы тело парня эксгумировали для проведения дополнительных экспертиз.

Кстати, за полгода в Беларуси за дедовщину осудили столько же человек, сколько за весь 2017. Проверки в войсковых частях прошли как раз после резонансной новости о смерти солдата Коржича в учебке.

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