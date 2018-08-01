Отпуск закончился на границе: в июле 180 граждан Беларуси не уехали на отдых из-за недействительных паспортов

1 Авг. 11:34 2018-08-01T11:55:29+03:00

С паспортом-«утопленником» за границу точно не пустят. Фото: Оксана БРОВАЧ

Пограничники составили топ проблем с паспортом, которые ставят под угрозу поездку за границу

Изменить размер текста: A A

В июле в среднем шесть человек в день разворачивались на границе из-за того, что пограничники не принимали паспорт. А за лето заграничный отдых сорвался у 400 человек. Все из-за недействительных паспортов.

Госпогранкомитет Беларуси составил топ проблем с паспортами.

На первом месте - классика: порванные, ветхие, разрисованные, размытые паспорта. С такими документами пограничники сталкивались в среднем два раза в день. За июль выявили 90 случаев, когда туристы ехали за границу с испорченным паспортом - это причина ровно половины несостоявшихся в этом месяце поездок.

Второе место - просроченные паспорта. Люди забывали посмореть, действителен ли паспорт, и спешили на границу, или не меняли паспорт после смены фамилии во время регистрации брака. Развернуться пришлось 70 человекам.

Еще 12 человек надеялись уехать по паспорту, который значился как утерянный или украденный.

- Напоминаем, что к зарубежной поездке нужно подготовиться. Проверить паспорт на наличие посторонних записей, размытости печатей и тому подобное, - напоминают в Госпогранкомитете.

Кстати, если приехать на границу с недействительным документом, это будет расценено как нарушение режима государственной границы - а за это грозит административная ответственность.