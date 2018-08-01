«Собрать до зернышка»: Лукашенко инспектирует уборку урожая в Минском районе

1 Авг. 13:14 2018-08-01T13:14:10+03:00

Президент требует напрячься, чтобы собрать как можно больше зерна

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Александр Лукашенко 1 августа выехал на поля, 1-й Минской птицефабрики в Минском районе, чтобы проверить, как проходит уборка зерновых.

Президент подчеркнул, что в некоторых европейских странах и в России прогнозируются большие потери урожая.

- Конечно, и мы что-то потеряли, но не настолько: нас еще Господь пожалел. Поэтому надо иметь в виду, что мы особо не бросимся где-то закупать хлеба. На рынке они будут. Но, во-первых, будут очень в цене, а во-вторых, понятно, какие мы будем покупать корма по качеству. Поэтому максимум напряжения для того, чтобы собрать до зернышка то, что мы сегодня вырастили, и кукурузу, - поставил задачу Лукашенко.

В то же время президент попросил внимательнее относиться к режиму труда и отдыха механизаторов.

- Надо поберечь людей, - сказал Лукашенко.

Он рекомендовал во время дневной жары делать перерывы, и больше работы выполнять утром или вечером.