«Собрать до зернышка»: Лукашенко инспектирует уборку урожая в Минском районе
Александр Лукашенко 1 августа выехал на поля, 1-й Минской птицефабрики в Минском районе, чтобы проверить, как проходит уборка зерновых.
Президент подчеркнул, что в некоторых европейских странах и в России прогнозируются большие потери урожая.
- Конечно, и мы что-то потеряли, но не настолько: нас еще Господь пожалел. Поэтому надо иметь в виду, что мы особо не бросимся где-то закупать хлеба. На рынке они будут. Но, во-первых, будут очень в цене, а во-вторых, понятно, какие мы будем покупать корма по качеству. Поэтому максимум напряжения для того, чтобы собрать до зернышка то, что мы сегодня вырастили, и кукурузу, - поставил задачу Лукашенко.
В то же время президент попросил внимательнее относиться к режиму труда и отдыха механизаторов.
- Надо поберечь людей, - сказал Лукашенко.
Он рекомендовал во время дневной жары делать перерывы, и больше работы выполнять утром или вечером.