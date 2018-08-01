2018-08-01T14:57:28+03:00
Происшествия

«Закрыла рот и нос и сдавила шею»: в Пинске 36-летнюю мать обвиняют в убийстве новорожденной дочери

Уголовное дело направлено в суд
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Место преступления. Фото: Госкомитет судэкспертиз.Место преступления. Фото: Госкомитет судэкспертиз.
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Жительницу Пинского района с подозрением на выкидыш скорая помощь забрала в больницу 26 января 2018 года. Об этом врачи уведомили милицию.

Следственно-оперативная группа выехала на место и осмотрела квартиру женщины. В ее сумочке милиция нашла труп новорожденной девочки. На нем были множественные ссадины и кровоподтеки.

Следователи назначили экспертизу. Специалисты Пинского межрайотдела Госкомитета судэкспертиз пришли к выводу, что ребенок родился доношенным и жизнеспособным, а погиб в результате асфиксии - удушения. Как выяснили следователи, мать нанесла ему около 49 ударов, а потом закрыла нос и рот и сдавила шею. Из-за этого младенец умер.

Мать прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

- Эксперт пришел к выводу, что женщина могла осознавать характер своих действий и руководить ими, - комментирует Татьяна Сивицкая, официальный представитель Госкомитета судэкспертиз по Брестской области.

- Действия обвиняемой квалифицированы как убийство заведомо малолетнего с особой жестокостью. Она заключена под стражу, - дополняет Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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