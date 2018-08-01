«Закрыла рот и нос и сдавила шею»: в Пинске 36-летнюю мать обвиняют в убийстве новорожденной дочери
Жительницу Пинского района с подозрением на выкидыш скорая помощь забрала в больницу 26 января 2018 года. Об этом врачи уведомили милицию.
Следственно-оперативная группа выехала на место и осмотрела квартиру женщины. В ее сумочке милиция нашла труп новорожденной девочки. На нем были множественные ссадины и кровоподтеки.
Следователи назначили экспертизу. Специалисты Пинского межрайотдела Госкомитета судэкспертиз пришли к выводу, что ребенок родился доношенным и жизнеспособным, а погиб в результате асфиксии - удушения. Как выяснили следователи, мать нанесла ему около 49 ударов, а потом закрыла нос и рот и сдавила шею. Из-за этого младенец умер.
Мать прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
- Эксперт пришел к выводу, что женщина могла осознавать характер своих действий и руководить ими, - комментирует Татьяна Сивицкая, официальный представитель Госкомитета судэкспертиз по Брестской области.
- Действия обвиняемой квалифицированы как убийство заведомо малолетнего с особой жестокостью. Она заключена под стражу, - дополняет Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.