Не прокатило: в Лепельском районе пьяного рецидивиста задержали за угон катка

1 Авг. 14:44 2018-08-01T15:21:57+03:00

Ему надо было разровнять песок во дворе

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В милицию горе-угонщика сдала мать: женщина пожаловалась, что каток застрял на въезде во двор.

Оказалось, что 58-летний мужчина этот каток угнал - техника стояла на сельской дороге, где идет ремонт дорожного покрытия. Он сумел завести его и проехать на нем около 500 метров до своего дома.

Как позже мужчина объяснил милиционерам, ему нужно было разровнять и утрамбовать песок во дворе.

Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим, в том числе за угон, а за руль катка сел в состоянии алкогольного опьянения - в крови обнаружено более 1 промилле.

Возбуждено уголовное дело за угон.

Кстати, в УВД Витебского облисполкома отмечают, что это уже второй случай за последнее время, когда у обслуживающих дороги предприятий угоняют технику. Два месяца назад 60-летний сельчанин угнал трактор МТЗ-80. В тюрьме мужчина провел около 40 лет и снова сядет за угон.