2018-08-02T17:08:28+03:00
Общество

Провал моста на юге Минска: МКАД перекрыт

Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
На мосту над Игуменским трактом лопнула опора моста. Фото: соцсети.На мосту над Игуменским трактом лопнула опора моста. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Информация о том, что на МКАДе просела целая полоса, сообщили очевидцы. Это случилось на юге Минска - там, где МКАД пересекается с Игуменским трактом и выездом в Колядичи. Известно, что ГАИ уже перекрыло движение под мостом и на внутреннем кольце МКАДа. Машины отправляют на съезд в Лошицу, потом через светофор - и снова наверх на МКАД. Движение под мостом полностью перекрыто на выезде из Колядичей. На место экстренно выехали аварийные службы.

Из-за треснувшей опоры моста асфальта на МКАДе сильно просел. Фото: ГАИ Минска.

Из-за треснувшей опоры моста асфальта на МКАДе сильно просел. Фото: ГАИ Минска.

В Колядичах находится промзона, там расположено огромное количество транспортных предприятий. В часы пик движение по единственному въезду - улице Бабушкина - было затруднено и раньше. Но в ближайшее время тут ожидается настоящий транспортный коллапс.

Такую картинку сейчас показывает вебкамера, установленная в районе моста:

Фото: Информационный центр дорожного хозяйства.

Фото: Информационный центр дорожного хозяйства.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, в 15 часов дня уже возникла пробка на внутреннем кольце и на выезде из промзоны. «Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации.

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 15 часов дня уже возникла пробка на внутреннем кольце, и на выезде из промзоны.

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 15 часов дня уже возникла пробка на внутреннем кольце, и на выезде из промзоны.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что в связи с ремонтными работами из-за проседания асфальтового покрытия на внутреннем кольце МКАД будет закрыто движение транспорта в районе пересечения Игуменского тракта и кольцевой - по путепроводу и под ним.

На МКАДе треснула опора моста. Фото: ГАИ Минска.

На МКАДе треснула опора моста. Фото: ГАИ Минска.

О том, сколько времени займет ремонт моста - читайте сдесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли