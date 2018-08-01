Провал моста на юге Минска: МКАД перекрыт

1 Авг. 15:25 2018-08-02T17:08:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Информация о том, что на МКАДе просела целая полоса, сообщили очевидцы. Это случилось на юге Минска - там, где МКАД пересекается с Игуменским трактом и выездом в Колядичи. Известно, что ГАИ уже перекрыло движение под мостом и на внутреннем кольце МКАДа. Машины отправляют на съезд в Лошицу, потом через светофор - и снова наверх на МКАД. Движение под мостом полностью перекрыто на выезде из Колядичей. На место экстренно выехали аварийные службы.

Из-за треснувшей опоры моста асфальта на МКАДе сильно просел. Фото: ГАИ Минска.

В Колядичах находится промзона, там расположено огромное количество транспортных предприятий. В часы пик движение по единственному въезду - улице Бабушкина - было затруднено и раньше. Но в ближайшее время тут ожидается настоящий транспортный коллапс.

Такую картинку сейчас показывает вебкамера, установленная в районе моста:

Фото: Информационный центр дорожного хозяйства.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, в 15 часов дня уже возникла пробка на внутреннем кольце и на выезде из промзоны. «Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации.

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 15 часов дня уже возникла пробка на внутреннем кольце, и на выезде из промзоны.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что в связи с ремонтными работами из-за проседания асфальтового покрытия на внутреннем кольце МКАД будет закрыто движение транспорта в районе пересечения Игуменского тракта и кольцевой - по путепроводу и под ним.

На МКАДе треснула опора моста. Фото: ГАИ Минска.

О том, сколько времени займет ремонт моста - читайте сдесь.