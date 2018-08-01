2018-08-01T16:38:03+03:00
Происшествия

Авария под Оршей: сгорели два авто, погибла женщина

Столкнулись «Газель» и внедорожник [видео]
Наталья ПАРТОЛИНА
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Обе машины сгорели, погибла одна женщина. Фото: кадр из видео.Обе машины сгорели, погибла одна женщина. Фото: кадр из видео.
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Жуткая авария произошла 1 августа в 9.11 в Оршанском районе на трассе М8. Со стороны Могилева по трассе двигался автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем был 42-летний бобруйчанин. В районе 175-го км автодороги грузовая "Газель", которая принадлежит одной из торговых организаций Могилева, начала разворачиваться на трассе.

ГАИ обнародовала видео с регистратора внедорожника. На последних кадрах видно, что в момент, когда грузовик стал перпендикулярно проезжей части, Toyota врезалась в то место, где у него находится топливный бак. От удара обе машины загорелись.

Видео с регистратора внедорожника до аварии.ВИДЕО: vk.com/ГАИ Витебск

- В результате ДТП водитель "Газели" и одна пассажирка с ожогами тела различной степени доставлены в Оршанскую больницу, вторая женщина сгорела на месте. Водитель и два пассажира легкового автомобиля не пострадали, - рассказали в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария на трассе Могилёв-Орша.

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