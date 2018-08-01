2018-08-01T16:41:48+03:00
Экономика

«Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все - нет независимости, нет суверенитета»

Александр Лукашенко высказался о продовольственной безопасности
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: President.gov.byФото: President.gov.by
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Президент 1 августа выехал в Минский район, чтобы проверить, как проходит уборка урожая.

В беседе с журналистами Лукашенко отметил, что один работник сельского хозяйства дает работу еще 7 - 8 людям, которые обрабатывают урожай, изготавливают продукты питания и так далее. Поэтому стране выгоднее развивать сельское хозяйство, а не импортировать продукты.

- Если мы это прекратим, представьте: полстраны будет ходить без работы, - сказал Александр Лукашенко.

Заботит президента и вопрос продовольственной безопасности.

- Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все - нет независимости, нет суверенитета. Кто не нюхал этого хлеба, тот никогда не поймет, что надо иметь свое. Все надо иметь свое, на что мы способны. Это поднимает нацию, людей, дает возможность им зарабатывать, - подчеркнул президент.

Правда, увеличивать объемы производства сельхозпродукции пока рано - нужно для начала решить, куда это продавать.

- Вы видите, как мы пробиваемся на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка. Мы идем во все точки для того, чтобы продать то, что мы сегодня производим с избытком. Африка поднимается, тот же Китай будет потреблять немало. Как только увидим, что надо больше, мы увеличим, - цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

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