Заведующую магазином Duty Free в Гродно подозревают в присвоении 15 тысяч евро

1 Авг. 17:21 2018-08-02T09:16:09+03:00

Такая сумма набежала за четыре года

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Преступная схема работала благодаря дисконтной системе, которую ввели в магазине.

- Если у клиента не было дисконтной карточки, то продавец брал карту, оформленную на вымышленного человека, и незаметно проводил по терминалу. Покупателю выдавалась сдача без скидки, а разница изымалась из кассы, - раскрыли подробности махинаций в УВД Гродненского облисполкома.

«Лишние» деньги забирала себе заведующая магазина. За день удавалось сэкономить 15 - 20 евро. За четыре года, по предварительной оценке, женщина присвоила около 15 тысяч евро.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение либо растрата в особо крупном размере".

Преступную схему раскрыли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями после ревизии организации.