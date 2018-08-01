Заведующую магазином Duty Free в Гродно подозревают в присвоении 15 тысяч евро
Преступная схема работала благодаря дисконтной системе, которую ввели в магазине.
- Если у клиента не было дисконтной карточки, то продавец брал карту, оформленную на вымышленного человека, и незаметно проводил по терминалу. Покупателю выдавалась сдача без скидки, а разница изымалась из кассы, - раскрыли подробности махинаций в УВД Гродненского облисполкома.
«Лишние» деньги забирала себе заведующая магазина. За день удавалось сэкономить 15 - 20 евро. За четыре года, по предварительной оценке, женщина присвоила около 15 тысяч евро.
Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение либо растрата в особо крупном размере".
Преступную схему раскрыли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями после ревизии организации.