Умер солист белорусской метал-группы Imprudence
Причина смерти 36-летнего музыканта - остановка сердца
Фото: личный архив.
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Солист белорусской группы Imprudence Павел Корнюшин умер 27 июля. Он был лидером коллектива, вокалистом и автором слов с 1998 года.
Фото: скриншот.
- У Паши была эпилепсия. Удар когда-то сыграл роль, плюс алкоголь. В очередной приступ он ударился головой. 5 часов операции, 2 дня комы, был под аппаратом. Причина смерти - остановка сердца, - написали в соцсетях.
Музыканта похоронили на Западном кладбище.
Фото: скриншот.
СПРАВКА «КП»
Imprudence - белорусская дез-метал-группа. Существует с 1998 года. В дискографии группы два студийных альбома. Участники белорусских фестивалей и фестиваля Basowiszcza.