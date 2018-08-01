Умер солист белорусской метал-группы Imprudence

1 Авг. 18:13 2018-08-02T09:30:16+03:00

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Солист белорусской группы Imprudence Павел Корнюшин умер 27 июля. Он был лидером коллектива, вокалистом и автором слов с 1998 года.

Фото: скриншот.

- У Паши была эпилепсия. Удар когда-то сыграл роль, плюс алкоголь. В очередной приступ он ударился головой. 5 часов операции, 2 дня комы, был под аппаратом. Причина смерти - остановка сердца, - написали в соцсетях.

Музыканта похоронили на Западном кладбище.

Фото: скриншот.

СПРАВКА «КП»

Imprudence - белорусская дез-метал-группа. Существует с 1998 года. В дискографии группы два студийных альбома. Участники белорусских фестивалей и фестиваля Basowiszcza.