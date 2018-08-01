Каждое четвертое убийство или тяжелые увечья совершаются близкими людьми

1 Авг. 18:53 2018-08-02T09:46:45+03:00

У домашних агрессоров будут чаще изымать охотничий или другой арсенал. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В МВД подготовили законопроект о борьбе с домашним насилием

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Каждый год регистрируется более 120 тысяч заявлений о семейно-бытовых конфликтах (Прим. - это десятая часть от всех преступлений), около 50 тысяч виновных получают административку, еще 2,5 тысячи несут уголовную ответственность.

Для профилактики и предотвращения насилия в семье в МВД разработали концепт закона, сообщают в ведомстве.

Больше домашних тиранов не будут оправдывать из-за обычаев или религиозных убеждений, чаще будут изыматься охотничье или другое оружие. Домашним насилием будут считать истязательства от бывших супругов или незарегистрированных лиц. Готовятся изменения и в закон «О правах ребенка».

- Каждое четвертое убийство или нанесение увечий совершают близкие люди, - объяснил полковник милиции Сергей Красуцкий, замначальника управления профилактики ГУОПП МОБ МВД. - Кфалифицируют: физическое, психологическое и сексуальное насилие, предлагаем ввести понятие «экономического насилия».

Проект закона на рассмотрении в Совмине, а в октябре его представят президенту.