В Минске таксист на «Опеле» сбил мотоциклиста

1 Авг. 19:22 2018-08-02T09:49:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла во вторник, 31 июля, в Минске на улице Кропоткина, сообщают в ГУВД столицы.

В Центральном районе Минска примерно в 10.30 часов, направляясь на вызов, ехал за рулем работник одной из служб столичного такси. 35-летний водитель «Опеля» в положенном месте собрался сделать маневр разворота налево по направлению к улице Кульман. В этот же момент в полосе слева оказался молодой парень на мотоцикле «Хонда», который ехал в попутном направлении.

Почему не затормозил водитель, если видел, что у него не свободна дорога для маневра. Или почему не остановился мотоциклист, если у авто был включен левый сигнал поворота. И кто виновен в ДТП, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

К счастью, из-за низких скоростей серьезных жертв удалось избежать, однако 29-летний мотоциклист попал на больничную койку с переломом бедра.