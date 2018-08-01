2018-08-02T09:49:06+03:00
Происшествия

В Минске таксист на «Опеле» сбил мотоциклиста

Виновник ДТП пока устанавливается
Надежда БУТОВИЧ
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29-летний мотоциклист был госпитализирован с переломом бедра. Фото: pixabay.com.29-летний мотоциклист был госпитализирован с переломом бедра. Фото: pixabay.com.
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Авария произошла во вторник, 31 июля, в Минске на улице Кропоткина, сообщают в ГУВД столицы.

В Центральном районе Минска примерно в 10.30 часов, направляясь на вызов, ехал за рулем работник одной из служб столичного такси. 35-летний водитель «Опеля» в положенном месте собрался сделать маневр разворота налево по направлению к улице Кульман. В этот же момент в полосе слева оказался молодой парень на мотоцикле «Хонда», который ехал в попутном направлении.

Почему не затормозил водитель, если видел, что у него не свободна дорога для маневра. Или почему не остановился мотоциклист, если у авто был включен левый сигнал поворота. И кто виновен в ДТП, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

К счастью, из-за низких скоростей серьезных жертв удалось избежать, однако 29-летний мотоциклист попал на больничную койку с переломом бедра.

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