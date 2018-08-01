2018-08-02T09:53:39+03:00
Общество

Рядом с Пружанами в реке всплыла рыба

В массовом море обвиняют местный молочно-товарный комплекс [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Из-за жары рыбам в воде не хватает кислорода и она становятся слабее к загрязнениям. Фото: pixabay.com.Из-за жары рыбам в воде не хватает кислорода и она становятся слабее к загрязнениям. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Пружанские рыбаки увидели в реке Мухавец огромное число рыбы, плавающей брюхом кверху, и позвонили в Госинспекцию охраны животного и растительного мира, сообщают в природоохранном ведомстве.

Кобринские госинспекторы выехали на место и нашли подтверждение данного факта, а также выяснили, что рыба пострадала из-за загрязнения речной воды органическими элементами. Сообщается, что, по предварительным данным, в Мухавец по каналу Вец могла попасть сточная органика из находящегося вблизи канала МТК.

Сильные ливни подмыли забор вокруг фермы и унесли отходы в мелиоративный канал. Дальше по сети каналов зараженная вода попала в речку. На агропредприятии не отрицают возможную вину и ждут вердикта госинспекторов, которым предстоит оценить ущерб, нанесенный природе. Погибшая рыба собрана и отправлена на экспертизу.

В Госинспекции информируют, что в жару рыба и другая речная живность и флора и так страдают из-за нехватки кислорода в воде, а ядовитые стоки лишь усугубляют непростую ситуацию.

Сообщение о гибели рыбы в реке Мухавец.В Мухавце под Пружанами погибла рыба предположительно, из-за загрязнения реки органикой

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: ЭКОЛОГИЯ »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли