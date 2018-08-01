Рядом с Пружанами в реке всплыла рыба
Пружанские рыбаки увидели в реке Мухавец огромное число рыбы, плавающей брюхом кверху, и позвонили в Госинспекцию охраны животного и растительного мира, сообщают в природоохранном ведомстве.
Кобринские госинспекторы выехали на место и нашли подтверждение данного факта, а также выяснили, что рыба пострадала из-за загрязнения речной воды органическими элементами. Сообщается, что, по предварительным данным, в Мухавец по каналу Вец могла попасть сточная органика из находящегося вблизи канала МТК.
Сильные ливни подмыли забор вокруг фермы и унесли отходы в мелиоративный канал. Дальше по сети каналов зараженная вода попала в речку. На агропредприятии не отрицают возможную вину и ждут вердикта госинспекторов, которым предстоит оценить ущерб, нанесенный природе. Погибшая рыба собрана и отправлена на экспертизу.
В Госинспекции информируют, что в жару рыба и другая речная живность и флора и так страдают из-за нехватки кислорода в воде, а ядовитые стоки лишь усугубляют непростую ситуацию.
Сообщение о гибели рыбы в реке Мухавец.В Мухавце под Пружанами погибла рыба предположительно, из-за загрязнения реки органикой
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